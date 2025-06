Pai de Neymar diz que filho é alvo de ódio e rebate traições

Horas antes do leilão beneficente organizado por Neymar nesta terça-feira (10), o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, usou as redes sociais para defender o filho em meio às polêmicas que envolvem sua vida pessoal.

Em um post no Instagram, ele compartilhou um texto que relativiza as críticas ao atacante, com foco nas acusações de traição, e enaltece suas contribuições sociais e esportivas.

"Seu ídolo é aquele que trai?", questiona a imagem de abertura do carrossel publicado por Neymar Pai, numa provocação direta aos detratores do jogador. Em seguida, os slides listam episódios de solidariedade do atleta, como o uso de seu avião particular para levar doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e a criação do Instituto Neymar Jr., projeto social que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no litoral de São Paulo.