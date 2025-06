Nego Di e sócio são condenados a mais de 11 anos de cadeia

O humorista e influenciador Nego Di, nome artístico de Dilson Alves da Silva Neto, foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por envolvimento em esquema de estelionato que movimentou milhões de reais. A decisão, proferida nessa terça-feira (10) pela 2ª Vara Criminal de Canoas (RS), também atinge seu sócio Anderson Boneti, que recebeu a mesma pena.

Leia mais: Nego Di é preso acusado de lesar 370 pessoas com golpe na web

A dupla é acusada de criar uma loja virtual chamada “Tadizuera”, em que anunciava eletrônicos como televisores e celulares com preços atrativos, mas nunca entregava os produtos aos compradores. O golpe, aplicado entre março e julho de 2021, vitimou ao menos 16 pessoas em Canoas, e pode ter alcançado centenas em outras cidades do Rio Grande do Sul.