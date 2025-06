Bolsonaro admite estudo de 'possibilidades' para reverter eleição

"O que existiu na prática foi como nós fomos impedidos de recorrer ao TSE [Tribunal Superior Eleitoral] com preocupação de uma penalidade mais alta", afirmou ao ministro relator Alexandre de Moraes nesta terça-feira (10). "Nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado."

Apesar de já ter dado declarações do tipo em entrevistas e discursos públicos, é a primeira vez que formalmente ele faz essas declarações à corte. O ex-presidente é réu sob acusação de liderar uma trama golpista no apagar das luzes de seu governo.

Ainda que com discurso ambíguo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu em interrogatório ao STF ter discutido alternativas após ter sido derrotado na eleição de 2022.

Em peça protocolada no STF com sua defesa inicial, seus advogados não confirmavam que tivesse havido debate de alternativas pelo ex-presidente, tampouco que ele tivesse debatido tais alternativas com os então comandantes das Forças Armadas.

Em documento, sua equipe de advogados tinha argumentado que, mesmo que fosse possível confiar nas palavras do delator Mauro Cid, a "suposta minuta do decreto" estaria numa etapa que não é punível: a de atos preparatórios.

"Essas reuniões que ocorreram foram em grande parte em função da decisão do TSE ", disse Bolsonaro nesta terça, afirmando que teria discutido alternativas depois de se ver tolhido de questionar o desfecho eleitoral depois de a corte aplicar uma multa de R$ 22 milhões ao seu partido.