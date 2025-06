Bolsonaro chama de 'malucos' apoiadores em acampamentos em 2022

Após a derrota para Lula, porém, o então presidente incentivou a criação e a manutenção dos acampamentos golpistas que se alastraram pelo país e deram origem aos ataques do 8 de Janeiro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou de "malucos" os apoiadores que montaram acampamentos golpistas em frente a unidades militares após as eleições de 2022 e que pediam intervenção das Forças Armadas para impedir a posse de Lula (PT) na Presidência da República. A declaração foi dada em depoimento nesta terça-feira (10) ao STF (Superior Tribunal Federal).

"Então, agi dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se eu tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás e, talvez pela minha figura, o pessoal não fez absurdo", afirmou Bolsonaro, em resposta ao procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

"Agora, tem sempre uns malucos ali que ficam com aquela ideia, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí e nós tocamos o barco. Então, me desculpa, respeitosamente, vossa excelência, nós não estimulamos nada de anormal."

Na Presidência, Bolsonaro acumulou uma série de declarações golpistas às claras, provocou crises entre os Poderes, colocou em xeque a realização das eleições de 2022, ameaçou não cumprir decisões do STF e estimulou com mentiras e ilações uma campanha para desacreditar o sistema eleitoral do país.