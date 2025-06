Doações chegam à Aldeia Krukutu com apoio da Farma Conde

Sensibilizada com a situação, a Farma Conde atendeu prontamente ao pedido de apoio e disponibilizou caminhões de sua frota para transportar os donativos arrecadados. Entre os itens entregues estavam cestas básicas, roupas de inverno, cobertores, toalhas, roupas de cama, kits de higiene pessoal, brinquedos, doces para as crianças e enxovais para gestantes da comunidade.

A Aldeia Krukutu é uma das oito comunidades que compõem a Terra Indígena Tenondé Porã, às margens da represa Billings, e abriga cerca de 500 moradores. Apesar de contar com estruturas como posto de saúde, Centro de Educação e Cultura Indígena (CECI) e uma escola estadual indígena, a comunidade ainda enfrenta dificuldades no acesso a itens básicos.

Além disso, foram doados dois fogões, uma cama, quatro colchões, dois armários de cozinha e diversos itens para cuidados com animais, como ração, caminhas, cobertores, casinhas e medicamentos para cães.

A ação beneficiou diretamente as famílias da aldeia e reforça o compromisso da Farma Conde com causas sociais. Segundo a farmacêutica e fundadora da rede, Claudia Conde, a empresa atua em diferentes frentes solidárias ao longo de sua trajetória. “Sabemos que pequenas atitudes podem transformar realidades. Por isso, ao recebermos o pedido, mobilizamos imediatamente nossa estrutura logística para garantir que todos os itens chegassem com segurança à aldeia”, afirmou.