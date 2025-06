PF prende suspeitos de atacar sites oficiais, bancos e tribunais

Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária em Formosa (Goiás) e em São Paulo, além de quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

As invasões foram do tipo DDoS, quando interrompem o funcionamento normal de um sistema, e ocorreram entre setembro de 2024 a março deste ano. A instabilidade operacional causou prejuízos à prestação de serviços à sociedade, segundo a PF.

O grupo criminoso também atacou os sites da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), segundo a polícia, além de interromper os serviços do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) e bancários, afetando operações do Pix.

O site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) também ficou inacessível e a plataforma institucional da Petrobras e outros portais externos da estatal sofreram instabilidade, devido ao ataque DDoS do grupo.