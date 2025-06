Hot Beach: diversão e cultura que encantam todos os sentidos

Tradições que fazem parte do calendário

Olímpia é reconhecida em todo o Brasil por suas tradições folclóricas. O Museu de História e Folclore Maria Olímpia, fundado em 1973, preserva mais de 3 mil itens, incluindo trajes típicos, instrumentos musicais e objetos que contam a história das manifestações culturais brasileiras.

Além disso, o Hot Beach promove eventos que unem lazer e tradição. Um exemplo é a programação junina, que tem a primeira quadrilha aquática da região, além de atividades temáticas e o espetáculo "Cordel 4.0 – A História Continua", com banda ao vivo. É a combinação perfeita entre diversão nas águas quentinhas e a alegria das festas típicas, tornando Olímpia e o Hot Beach um destino imperdível no interior de São Paulo.

Experiência

A convite do Hot Beach, a reportagem da Sampi passou quatro dias no resort e aproveitou ao máximo a experiência. Um dos destaques foi a facilidade de acesso ao parque aquático — totalmente integrado ao hotel, o que torna tudo mais cômodo. As atrações atendem bem todas as idades, com opções tanto para quem busca diversão quanto para quem quer relaxar. À noite, os shows ao vivo garantiram entretenimento para os hóspedes, com apresentações variadas todos os dias. A Vila Guarani também merece destaque: com lojinhas, restaurantes e um clima acolhedor, lembra uma pequena cidade dentro do complexo. A estrutura bem organizada e o bom atendimento completaram a estadia. É, sem dúvida, um lugar para voltar com a família.