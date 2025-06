Emagrecimento com estratégia e segurança

Famosos por promoverem emagrecimento rápido, medicamentos como Ozempic, Saxenda e Mounjaro têm ganhado destaque em todo o mundo. Atuando sobre hormônios ligados à saciedade e ao controle do apetite, esses injetáveis são eficazes, mas não devem ser vistos como soluções milagrosas.

“Apesar dos benefícios evidentes, sem acompanhamento adequado a perda de peso pode vir acompanhada de problemas como queda de massa muscular, redução do metabolismo basal, desequilíbrio hormonal e o famoso efeito rebote”, alerta o médico Dr. Lucas Chinellato, do Instituto Chinellato.

Ele ressalta ainda que o uso deve ser personalizado: “No Instituto Chinellato, aplicamos o Método C.O.R.P.O., que alia o uso estratégico dessas medicações ao ajuste metabólico, hormonal, nutricional e físico individualizado. Assim, os pacientes não apenas perdem gordura com maior eficiência, mas preservam a massa muscular, melhoram a energia, evitam o efeito rebote e conquistam resultados sustentáveis”.