Suspeito engole 10 papelotes de cocaína em revista da PM e morre

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito, ao se dar conta de que seria revistado, entrou em pânico e engoliu os invólucros de droga que carregava. Em seguida, teria ficado extremamente agitado, danificando o carro da corporação com chutes e socos. Ainda de acordo com os PMs, o homem recusou atendimento médico ao menos duas vezes.

Um homem morreu após ingerir dez papelotes de cocaína enquanto era abordado por policiais militares no Paranoá, no Distrito Federal. O caso aconteceu na última quarta-feira (4) e é investigado pela Polícia Civil da região, informou o Metrópoles.

Após ser detido, foi levado à delegacia, onde familiares pagaram fiança para sua liberação. Pouco tempo depois, no entanto, o estado de saúde do homem piorou, e ele precisou ser internado na UTI do Hospital da Região Leste (HRL).

Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu e morreu no dia seguinte. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).