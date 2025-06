Repórter é atingida por bala de borracha ao vivo; VÍDEOS

Lauren Tomasi, correspondente da emissora 9News, cobria o avanço dos protestos no centro da cidade quando foi atingida na perna por um disparo de curta distância feito por um policial que estava logo atrás dela. A repórter não usava equipamentos de proteção no momento. No vídeo da transmissão, ela grita de dor e segura a perna, enquanto a câmera se afasta rapidamente.

Uma jornalista australiana foi atingida por uma bala de borracha enquanto fazia uma transmissão ao vivo durante os protestos contra a repressão imigratória do presidente Donald Trump em Los Angeles. O caso aconteceu no domingo (8), em meio à escalada de confrontos entre manifestantes e forças de segurança.

"Você acabou de atirar na repórter!", grita uma voz fora do quadro, indignada com a ação.

Mesmo ferida, Tomasi tentou tranquilizar a equipe: "Tá tudo bem, tá tudo bem", disse, visivelmente abalada.

Os protestos, que começaram com algumas centenas de pessoas na sexta-feira, reuniram milhares até o domingo, com bloqueios em vias expressas e até veículos autônomos incendiados. No sábado, Trump ordenou o envio de dois mil soldados da Guarda Nacional à cidade, ignorando objeções do governador Gavin Newsom. É a primeira vez desde 1967 que as tropas federais são mobilizadas sem consentimento estadual.