Aluno tatua colega dentro de colégio cívico-militar; VÍDEO

Poderia ser um curso técnico em arte corporal, mas era só mais uma quinta-feira (5) no Colégio Estadual Cívico-Militar Hugo Simas, em Londrina (PR). Um aluno do ensino médio, dentro da sala de aula, tatuou a mão do colega, utilizando máquina, tinta, luvas e papel toalha. A "obra de arte" foi registrada em vídeo por outra estudante da turma.

A gravação, que circulou entre alunos e chegou à imprensa, mostra o “tatuador” mirim concentrado no procedimento enquanto outros colegas acompanham o momento com a mesma naturalidade de quem espera o sinal bater. Segundo o RICtv, os jovens envolvidos têm entre 16 e 17 anos.