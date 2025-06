Major foge da Academia Militar e mata filho durante sequestro

As tratativas para libertação dos reféns contaram com o apoio da filha mais velha do major, de 32 anos, que era a única com quem ele aceitava conversar. O local do crime foi isolado e passará por perícia.

A Polícia Civil vai investigar não só os homicídios, como também as circunstâncias da fuga de Pedro Silva da Academia Militar. A SSP informou que todas as pessoas envolvidas na ocorrência serão ouvidas e que a prioridade, neste momento, é prestar suporte às vítimas sobreviventes, que foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado (HGE).

*Com informações da Gazeta Web