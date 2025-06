Taís Araújo entrega climão entre Bella Campos e Cauã Reymond

“Isso aconteceu no começo da novela. Quando veio a público, já era história velha”, disparou Taís, entregando que o bafafá já vinha se desenrolando há tempos. Segundo ela, a treta inicial desencadeou outras fofocas nos bastidores. “Foi pipocando um monte de coisa”, completou, dando a entender que o climão foi só a ponta do iceberg.

E não parou por aí! Taís ainda desabafou sobre o assunto ter virado manchete: “É uma sacanagem isso ser o foco, quando estamos fazendo uma novela tão legal”, reclamou, claramente irritada com os holofotes virados para os bastidores em vez da dramaturgia.

Mesmo com o clima tenso, ela garantiu que os dois seguem firmes nas gravações e até revelou que tem dado conselhos para Bella Campos lidar com a pressão. “Falo pra ela desligar as redes sociais e manter o foco. Só ela e Glória Pires tiveram a chance de interpretar essa personagem incrível.”

*Com informações do Metrópoles