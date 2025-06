Ministério confirma novo foco de gripe aviária em aves domésticas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou no final de semana a detecção de um novo foco de gripe aviária em aves domésticas em Campinápolis (MT). Esta é a quarta ocorrência do tipo em criações de subsistência no país.

Apesar do registro, o governo federal afirma que a situação está sob controle e que não há impacto sobre o comércio internacional de produtos avícolas brasileiros nem alterações no período de vazio sanitário em vigor. Segundo o Mapa, a área afetada está fora do circuito de produção comercial de frangos.