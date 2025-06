Líder de grupo gaúcho morre no palco durante apresentação

Sinval da Luz Finger Boeira, vocalista do grupo gaúcho Os Quëras, morreu na noite deste sábado (7), aos 65 anos, após sofrer uma parada cardíaca durante um show em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelos colegas da banda em suas redes sociais.

"A gente está chegando agora em Vacaria [cidade natal de Qüerinha]. Fomos pegos de surpresa hoje no baile, nosso amigo Qüerinha passou mal e faleceu. Com tristeza profunda, sentindo gratidão a ele, que até o final cantou conosco, a gente vai ficar por casa hoje, dia 8, para acompanhar as despedidas com a família dele", disseram os colegas do grupo em vídeo publicado no Instagram.

As apresentações que estavam marcadas para este domingo (8) foram assumidas por outros músicos da cidade. A agenda dos próximos dias, informou o grupo, seguem confirmadas.

Qüerinha deixa a mulher e três filhos. O sepultamento do músico deve acontecer na manhã desta segunda-feira (9).