Estado de senador baleado na cabeça é gravíssimo; VÍDEO

Em outubro do ano passado, Uribe anunciou a pré-candidatura à Presidência, no pleito que definirá o sucessor de Petro, de quem é um forte crítico.

Em um comunicado gravado, Petro condenou o ataque em um discurso na noite de sábado e prometeu "caçar" os responsáveis. "O que mais importa hoje é que todos os colombianos devem concentrar a energia de nossos corações [...] para que o doutor Miguel Uribe continue vivo", afirmou.

"Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro [do atentado]? Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior", disse o presidente. Ele rechaçou o que classificou como "tentativas de uso político" do episódio.