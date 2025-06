Itália decide se corta pela metade tempo de espera para cidadania

Foi do debate sobre esse trecho da lei que nasceu tanto a proposta de referendo, no segundo semestre do ano passado, como o tema da limitação da cidadania por direito de sangue para quem nasce no exterior, iniciativa do governo efetivada pelo Parlamento em 20 de maio.

À época, após os Jogos Olímpicos de Paris, o país discutia o caso da jogadora de vôlei Paola Egonu, nascida na Itália de família nigeriana. Medalha de ouro e eleita a melhor do torneio, ela sofreu ataques racistas que questionavam seu status de italiana. Egonu, que sempre viveu e estudou no país, obteve a cidadania na adolescência, depois que seu pai conseguiu a dele.

Defensores do referendo argumentam que, com a diminuição do prazo para pedidos de estrangeiros que já estão no país de forma integrada, mais crianças e jovens seriam beneficiados e se tornariam italianos mais cedo, antes dos 18 --depois que o genitor se torna cidadão, a transmissão é automática para filhos menores de idade. Além disso, com o novo status, os imigrantes acessam direitos como votar e concorrer a vagas no serviço público.