Avistamento de jubartes deve bater recorde em SP; VÍDEO

Para a bióloga Daniela, o turismo agrega valor à preservação do animal porque sensibiliza as pessoas. "Quem vê uma baleia se emociona, não esquece e acaba se conectando com a questão da conservação", diz. "Mas precisa ser feito de forma responsável."

Na quarta-feira passada, biólogas no deck de observação do Viva Instituto Verde e Azul, no sul da ilha, analisavam de três a quatro baleias, quando um grupo de nove barcos se aglomerou no entorno e afugentou os animais. "Elas mudaram para um comportamento evasivo naquela grande confusão", diz Maria Emilia Morete, a Mia, presidente da instituição. Para ela, é preciso educação contínua e mais fiscalização. "São 18 mil barcos registrados aqui."

De acordo com a prefeitura, quando há o flagrante de um barco que se aproxima além do permitido de uma baleia, um vídeo é gravado e as informações são passadas para que o Ibama possa fazer a atuação -segundo a lei, molestar de forma intencional qualquer espécie de cetáceo, pinípede ou sirênio em águas jurisdicionais brasileiras pode render multa de R$ 2.500.