Filho pede dinheiro com pai morto em cadeira de rodas; VÍDEO

Um homem de 42 anos foi preso neste sábado (7) em Manaus após ser flagrado empurrando o corpo do pai, já sem vida, numa cadeira de rodas por uma via movimentada do Centro da capital amazonense. A cena, presenciada por moradores e comerciantes da Avenida Eduardo Ribeiro, causou comoção e revolta.

Leia mais: Um dia antes de morrer, idoso teve alta e foi levado duas vezes por parente a banco

De acordo com informações da Polícia Civil, Romulo Alves da Costa utilizava o corpo do idoso para pedir dinheiro no local. O comportamento levantou suspeitas quando testemunhas notaram que o homem mais velho, identificado como José Pequenino da Costa, de 77 anos, não apresentava qualquer reação ou movimento.