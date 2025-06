Descontente, Tarcísio define saída antecipada de Derrite

A relação de Tarcísio e Derrite colapsou no final de 2024. Em novembro, após a morte de Antônio Gritzbach, o delator do PCC, no aeroporto de Guarulhos, Tarcísio pediu para Derrite cancelar uma viagem para os Estados Unidos.

O secretário obedeceu, mas, como revelou a Folha, horas depois do ataque, Derrite foi a uma festa de aniversário em uma casa de shows à beira-mar na praia de Maresias. O caso foi resolvido com a colaboração da Polícia Federal.

Em novembro e dezembro houve episódios como as morte de Ryan, 4, que brincava e foi atingido durante operação da PM em Santos, do estudante de medicina Aurélio Cardenas Acosta, morto com um tiro por um policial, e de Gabriel Renal da Silva Soares, um homem negro baleado 11 vezes nas costas por um militar de folga.