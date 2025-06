Rapaz morto em festa junina no Rio era pai e office boy; VÍDEO

Um jovem de 23 anos morreu após ser baleado em uma festa junina, no morro Santo Amaro, região central do Rio de Janeiro, durante uma operação policial, na madrugada deste sábado (7). Outras quatro pessoas, que não foram identificadas, ficaram feridas.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que agentes do "Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) realizaram uma ação emergencial para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados". Segundo a corporação, tratava-se de uma "possível investida de criminosos rivais visando uma disputa territorial na região."

"No momento da ação, havia um evento na comunidade. De acordo com o comando do Bope, criminosos atiraram contra os policiais nesta região, porém não houve revide por parte das equipes", acrescentou.

Ainda de acordo com a PM, "em outro ponto da comunidade, os criminosos atacaram as equipes novamente, gerando confronto. Após estabilizarem a região, os policiais socorreram um homem ferido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro".