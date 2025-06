Governo Lula não repassa verba e prejudica vítimas de Mariana

"A liberação do recurso depende da avaliação do Subcomitê de Participação Social [do fundo]. Os trabalhos para tal, porém, estão correndo em regime de urgência e prioridade, com perspectiva de liberação célere", disse a pasta, em nota.

Para o coordenador da ATI Cáritas Mariana, Rodrigo Pires Vieira, a interrupção do repasse acontece em um dos momentos mais importantes para os atingidos.

Entre os papéis da assessoria, estava a orientação sobre os programas de indenização, cujos prazos terminam nas próximas semanas, e sobre a retomada da rotina social e econômica no reassentamento de Bento Rodrigues.