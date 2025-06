'Jason' e comparsa assaltam casa de câmbio no Rio; VÍDEO

Dois homens foram presos por envolvimento no assalto a uma casa de câmbio dentro do Shopping Barra World, na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime foi praticado em 24 de maio, durante evento de cultura geek, com a presença de fãs de anime e cosplay.

Segundo a Polícia Civil, um dos assaltantes usava máscara do personagem Jason Voorhees, da franquia de terror Sexta-Feira 13, o que lhe permitiu circular pelo shopping sem levantar suspeitas. Armados, os criminosos renderam os funcionários e levaram cerca de R$ 40 mil, 470 mil pesos argentinos e uma barra de ouro avaliada em R$ 10 mil.