Preso segundo suspeito de matar engenheiro em roubo em SP

A prisão foi confirmada pela polícia, sem dar detalhes de como ocorreu. Mas o suspeito foi encontrado na região de São Mateus, na zona leste da capital paulista, e estava sendo levado para a sede do Deic (Departamento de Investigações Criminais), na zona norte.

Leia mais: Bandidos invadem casa e matam engenheiro com tiro na nuca

A captura foi realizada pelos policiais da 2ª Delegacia do Patrimônio em conjunto com investigadores do 49º DP (São Mateus).

Segundo a polícia, câmeras de monitoramento registraram a passagem de William pouco depois do crime, próximo da casa da vítima. A camiseta e o boné iguais aos que essa pessoa vestia foram encontrados em buscas realizadas na manhã desta sexta na casa do suspeito, que não estava e, desde então, era procurado.

Também na manhã desta sexta, a Polícia Civil matou Wesllen Medeiros da Silva, também na zona leste, durante troca de tiros no imóvel em que ele estava. Outras duas pessoas teriam participado da invasão à casa do engenheiro e são procuradas.