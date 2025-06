Gleisi admite que parte da base pode estar contra Lula em 2026

P. - Esfriou o debate sobre o PL da Anistia no Congresso. A sra. acha que isso já está sepultado ou o governo ainda tem alguma estratégia de como evitar que o PL avance?

GH - O fracasso do projeto da anistia é a maior derrota do Bolsonaro, que aliás vai sentar no banco dos réus a partir desta semana, que é o lugar onde ele merece estar no Estado democrático de Direito. Esse tema da anistia que interessava a ele -nós não estamos falando da moça do batom nem do pipoqueiro-- está encerrado.

Raio X | Gleisi Hoffmann, 59

Deputada federal licenciada pelo Paraná, é ministra das Relações Institucionais do governo Lula. Formada em direito, foi chefe da Casa Civil do governo Dilma e presidente do PT de 2017 a 2025. Foi senadora da República de 2011 a 2019.