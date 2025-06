Dona de cachorro derruba idosa que reclamou de latidos; VÍDEO

Uma discussão por causa de latidos de cachorro terminou em agressão física em São Carlos (SP), na noite de quinta-feira (5). Uma mulher de 68 anos foi empurrada com força e arremessada ao chão por outra, de 57 anos, após reclamar dos latidos do animal. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança na Rua Maestro Andrelino Vieira, na Vila Alpes.

Leia mais: Vizinhos vão até a delegacia para denunciar latidos de cachorro

As imagens mostram a autora das agressões se aproximando da idosa, segurando-a pelos ombros e, em seguida, jogando-a com violência no asfalto. Um homem que testemunhava a cena tentou conter a agressora e separar as duas.