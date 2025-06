Mais evangélicos não significa mais conservadorismo, diz Anielle

"Ao mesmo tempo que se sentem segura para dizerem que fazem parte dessa religião, mas também para denunciar, porque sabem que tem pessoas que também do lado de cá, à frente de cargos como esse que estão cuidando cada vez mais para que essa liberdade de fato aconteça e seja promovida cada vez mais no nosso país."

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é um dos membros do governo Lula (PT) autodeclarados evangélicos, tendo travado um diálogo com essa parte do eleitorado em momentos deste terceiro mandato do petista.

Procurado sobre os dados, ele afirmou que as informações mostram uma oportunidade para estreitar laços entre o governo e a comunidade evangélica, e acredita no "grande potencial" em uma colaboração entre o grupo com a gestão, sobretudo na implementação de programas sociais.