Brasil só diagnostica 20% dos casos de demência

Cerca de 80% dos casos de demência no Brasil estão sem diagnóstico, taxa muito mais alta em relação a de países desenvolvidos. Na Europa, por exemplo, a média é de 54%, e na América do Norte, de 63%.

Os dados constam em um relatório do Economist Impact, braço do grupo britânico The Economist Group, que analisou como três países de América Latina (Brasil, Colômbia e México) estão se preparando para lidar com as consequências geradas pela crescente carga das demências.

No Brasil, cerca de 1,8 milhão de pessoas acima de 60 anos ou mais vivem com alguma forma de demência. Até 2030, serão 2,8 milhões. A doença de Alzheimer, principal foco do relatório, responde por até 70% dos casos.