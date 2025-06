Empresa de Trump quer que Moraes pague danos compensatórios

Depois da decisão do Departamento de Estado, o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, alfinetou Moraes nas redes sociais. No X, ele escreveu: "Querido Alexandre de Moraes, talvez agora seja a hora de deixar o Rumble voltar ao Brasil? O que você diz?".

No aditamento, o Rumble chama as decisões de Moraes de "ordens da mordaça".

"As Ordens de Mordaça exigem ainda que o Rumble, uma empresa sediada na Flórida sem subsidiárias, presença, pessoal ou ativos no Brasil, designe um representante legal no Brasil unicamente com o propósito de aceitar a notificação das Ordens de Mordaça e se submeter à autoridade do Ministro Moraes", alegam.

"Permitir que o Ministro Moraes silencie um usuário vocal em uma plataforma digital americana colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com o debate aberto e robusto.