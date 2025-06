Filho de Zambelli cria novo perfil após ter conta bloqueada

"Ela vive no exílio, obrigada a deixar o Brasil para fugir da ditadura da toga que se instalou em nosso país. Não cometemos crime algum, apenas exercemos o direito de pensar diferente, de discordar, de lutar por um Brasil livre."

"A injustiça que estamos vivendo é o retrato de um sistema que perdeu a vergonha. Mas não vamos nos calar", acrescentou. A legenda divulga ainda um novo perfil de Carla Zambelli no Substack, rede destinada à publicação de textos longos e newsletters.

Antes de sair do Brasil, a parlamentar afirmou que deixava sob responsabilidade do filho e da mãe dela os cuidados com suas redes sociais e seu legado político. Zambelli chegou a publicar que sua mãe era pré-candidata a deputada federal no próximo ano.