Fiocruz: Casos de influenza seguem em alta no Brasil desde abril

Segundo o boletim, o número de estados em nível de alerta para Srag subiu para 25. Além de São Paulo, também estão na lista Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

A influenza A segue em alta no Brasil desde abril, segundo a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). O Boletim InfoGripe divulgado nesta quinta-feira (5) indica que infecções por este vírus e pelo VSR (vírus sincicial respiratório) têm impulsionado o aumento de casos de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

A pesar da alta de ocorrências de Srag em crianças na maior parte do país, a Fiocruz afirma que já é possível verificar sinais ou manutenção de interrupção desse aumento em alguns estados das regiões Centro-Sul e Norte, além do Ceará.

No boletim Infogripe divulgado em 10 de abril, já era apontado os primeiros indícios de crescimento de Srag por influenza, principalmente no Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Fiocruz, já foram notificados 83.928 casos de Srag no Brasil em 2025, sendo 41.455 (49,4%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 29.563 (35,2%) negativos, e ao menos 7.334 (8,7%) aguardamresultado laboratorial. Entre os casos positivos, 22,7% de influenza A, 1,2% de influenza B, 45% de VSR, 22,8% de rinovírus, e 11,1% de Covid-19.