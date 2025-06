PM de SP agora leva detidos para prisão sem passar por delegacia

O governo de São Paulo começou a testar, nesta semana, um novo procedimento para prisão de pessoas com mandado judicial em aberto, em que os detidos deixam de ser encaminhados às delegacias da Polícia Civil. A mudança, tratada pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) como projeto-piloto, será feita por um período de 15 dias na região central da capital.

Nesse novo fluxo operacional, a Polícia Civil receberá informações sobre as prisões de forma automática e não ficará mais responsável pelo registro formal da prisão, pelo transporte do preso até o IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito e até uma unidade prisional. Esse trabalho será assumido pela Polícia Militar.

O preso, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), deve aguardar numa unidade prisional pela audiência de custódia, e o transporte até a audiência deve ser feito pela Polícia Penal. Ainda de acordo com a pasta, casos em que há flagrante, cumprimento de mandado de prisão temporária e situações que envolverem outras ocorrências no momento da prisão ainda serão encaminhadas para as delegacias.