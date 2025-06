Bolsonaro diz à PF que mandou R$ 2 milhões ao filho Eduardo

Apesar disso, o ex-presidente afirmou que Eduardo tem um bom relacionamento com a família do presidente americano, Donald Trump, e com o parlamento do país.

"Ele está vendo seu pai e os seus problemas aqui no Brasil. Então, ele é solidário à minha pessoa e faz um trabalho lá no meio independente, em prol da democracia no Brasil", acrescentou.

O ex-presidente ainda afirmou que "está muito feliz" com o depoimento que irá prestar, na próxima semana, ao STF (Supremo Tribunal Federal) no condição de réu da trama golpista. Segundo ele, a ocasião será "uma oportunidade de esclarecer o que aconteceu naquele momento".