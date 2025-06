Aluna sofre bullying na escola ao iniciar quimio e amputar perna

Isabela, de 14 anos, que enfrenta um câncer raro, tem sido vítima de bullying no Colégio Estadual Osfaya, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Segundo a adolescente relatou ao SBT, as agressões psicológicas começaram há quase três meses, após ela iniciar o tratamento com quimioterapia e amputar uma das pernas, consequência do osteossarcoma — tipo de câncer que afeta principalmente crianças e adolescentes.

De acordo com Isabela, duas alunas da escola são responsáveis pelas ofensas, que incluem apelidos pejorativos como “cascuda” e “careca”. A estudante afirma que a direção foi informada sobre os episódios, mas ainda não tomou medidas efetivas. “Eles disseram que só vão agir se a polícia for acionada”, relatou.