Vereador amarra enteado pelo pescoço e filma cena; VÍDEO

O vereador Robson Beleza Oda (União Brasil), da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro (AM), foi preso no último domingo (1º) após ser denunciado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) por maus-tratos ao enteado de quatro anos. O político, que também presidia a Casa Legislativa, foi afastado do cargo.

A investigação começou após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra uma criança amarrada pelo pescoço, sobre uma cama. Na gravação, uma voz masculina — atribuída ao vereador — repreende o menino: "Tu vai me obedecer? Tu vai bagunçar? Agora tu vai ficar aí".