Família descobre que jovem foi enterrado como indigente em SP

A família de Samuel Gustavo de Andrade, desaparecido há mais de sete anos na capital paulista, foi surpreendida nesta quarta-feira (4) ao descobrir que o jovem foi enterrado como indigente poucos dias após sumir, sem que nenhum parente fosse informado.

Samuel tinha 19 anos quando desapareceu em 9 de dezembro de 2017, após sair de casa no bairro do Grajaú, na zona sul, para ir a uma festa. Desde então, a família buscou incansavelmente por notícias, mas só agora, sete anos depois, soube do desfecho.