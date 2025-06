Anvisa apreende lotes de medicamentos falsificados; saiba quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na terça-feira (3), a apreensão de lotes falsificados dos medicamentos Rybelsus e Ofev. Os produtos não foram reconhecidos pelas fabricantes e representam risco à saúde.

Segundo a agência, o lote M088499 do Rybelsus — remédio indicado para tratamento de diabetes tipo 2 — não foi produzido pela empresa Novo Nordisk, configurando falsificação. O mesmo ocorreu com o lote 681522 do Ofev, utilizado no tratamento de fibrose pulmonar idiopática e doenças associadas à esclerodermia, que não é reconhecido pela fabricante Boehringer Ingelheim.