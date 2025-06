Enfermeira brasileira morre após pular de apartamento em chamas

A brasileira Sueli Leal Barbosa, 48, morreu na madrugada desta quinta-feira (5) em Milão, no norte da Itália, depois de pular da janela do quarto andar de um apartamento em chamas. Ela foi socorrida e levada ao hospital Fatebenefratelli e não resistiu.

Segundo o jornal La Repubblica, o incêndio teria começado no início da madrugada. Os vizinhos foram acordados, por volta de 1h (20h no Brasil), com gritos de pedidos de ajuda. Em seguida, Barbosa teria pulado, aparentemente na tentativa de se salvar do fogo.