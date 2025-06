Itamaraty se recusou a enquadrar facções como terroristas

A afirmação foi feita em conversas entre os países, durante a vinda de uma comitiva do Departamento de Estado americano (equivalente do Itamaraty) ao Brasil, no início de maio. A viagem teve como objetivo discutir justamente temas ligados a terrorismo e segurança pública.

"Não consideramos as facções organizações terroristas. Em primeiro lugar, porque isso não se adequa ao nosso sistema legal, sendo que nossas facções não atuam em defesa de uma causa ou ideologia. Elas buscam o lucro através dos mais variados ilícitos", disse o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo --ele não participou das conversas.

Atualmente, há um projeto de lei na Câmara dos Deputados, do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), que tem como objetivo enquadrar as facções como grupos terroristas. Ele já teve urgência aprovada e deve ser pautado no plenário nas próximas semanas.