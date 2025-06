A busca pela juventude eterna é saudável? O cirurgião plástico Dr. Gerson Julio afirma com equilíbrio e bom senso: "Tudo depende do objetivo de cada pessoa". Segundo ele, é possível envelhecer com naturalidade, sem recorrer a procedimentos, e também é válido buscar intervenções estéticas, desde que a decisão esteja alinhada ao bem-estar individual. "Mais do que seguir padrões, o essencial é fazer escolhas conscientes — e sentir-se bem com elas", enfatiza.

Crédito: Matheus Campos