Decorar a mesa vai muito além da estética — é uma forma de expressar cuidado, criar um clima especial e tornar uma refeição memorável. Para isso eu conto com as peças da Bordaderia, da minha amiga Eliana Barros.

Estes guardanapos são feitos em linho misto com bordados inspirados nos Ipês. Uma criação especial para quem valoriza os detalhes. Atendimento e pedidos via WhatsApp: (19) 99606-6010. Siga em @bordaderia