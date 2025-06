Delivery japonês

O restaurante Oguru Sushi & Bar, localizado no Galleria Shopping, já se tornou referência em culinária japonesa e agora leva uma experiência única até a casa dos clientes, com o lançamento do serviço de delivery pela plataforma iFood. A novidade promete muito mais do que pratos tradicionais de sushi: a proposta do Oguru é entregar uma verdadeira imersão nos sabores e na sofisticação da gastronomia oriental.

Com um cardápio cuidadosamente elaborado e ingredientes de altíssima qualidade, o Oguru garante que cada pedido seja preparado com insumos selecionados e apresentação impecável — mantendo o mesmo padrão de excelência que conquistou os frequentadores do restaurante.

O serviço de entrega atende um raio de até 15 quilômetros a partir do Galleria Shopping, abrangendo uma ampla região de Campinas. Os horários de funcionamento do delivery são de segunda a sexta-feira, das 11h45 às 15h e das 18h às 22h. Aos sábados e domingos, os pedidos podem ser feitos das 12h às 22h.