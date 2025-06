Animais azuis: empresas envolvidas em crime pagarão R$ 370 mil

A carga com 2.000 litros do produto químico estava em um caminhão que bateu em um poste próximo ao parque e se espalhou quando a carroceria tombou. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público.

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado) multou em R$ 370 mil cada uma das duas empresas responsabilizadas pelo acidente ambiental que pintou de azul um dos lagos do parque Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab'Saber, em Jundiaí (a cerca de 58 km de São Paulo), após derramamento de corante no mês passado.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, devido à grande quantidade derramada, o produto escoou até uma boca de lobo localizada a cerca de 50 metros do local do impacto. Ela tem ligação direta com o córrego do Jardim das Tulipas, que atravessa o parque do bairro e deságua no rio Jundiaí, que vai para cidades vizinhas, como Itupeva, Salto e Indaiatuba.

Foram multadas a empresa Farkon, responsável pela produção do corante que vazou no parque, e a Singular Envio Logística Integrada, transportadora dona do caminhão.

As duas empresas foram procuradas na noite desta quarta-feira (4) pelos números de telefones que constam em seus sites, mas ninguém atendeu. Também não responderam aos emails enviados pela reportagem até a publicação deste texto.