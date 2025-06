Caso MC Poze: dos show na Cidade de Deus à saída da prisão

3 de junho de 2025: MC Poze foi solto por decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu um habeas corpus. A soltura ocorreu por volta das 16h30. Cerca de 40 minutos antes, às 15h50, houve um tumulto na porta do Complexo Penitenciário de Bangu, quando o cantor MC Oruam, filho de Marcinho VP (considerado um dos líderes do Comando Vermelho), subiu em um ônibus, agitando o público. A Polícia Militar reagiu utilizando balas de borracha, gás lacrimogêneo e cassetetes. A multidão que acompanhava o ato resistiu, protegendo Oruam e gritando "Solta o cara". O Batalhão de Choque precisou ser acionado para conter a confusão.

3 de junho de 2025 (após o tumulto): Com a situação controlada, Poze saiu do presídio a pé, acompanhado de seus advogados e foi recebido com abraços por sua esposa, Viviane Noronha, que naquele mesmo dia também foi alvo de uma operação da Polícia Civil, sem relação direta com o caso dele.

Na saída, Poze declarou: "Eu não sou bandido, sou artista." Cerca de 100 motoqueiros o escoltaram até a avenida Brasil. A polícia interveio novamente para dispersar parte da multidão.