Enteada deve indenizar madrasta por humilhá-la no velório do pai

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de uma mulher ao pagamento de R$ 3 mil por danos morais à madrasta, ofendida durante os preparativos para o velório do pai, em Paranaíba. A decisão foi unânime.

De acordo com o processo, a enteada proferiu agressões verbais e humilhações presenciais à companheira do pai, uma idosa de mais de 70 anos, com quem ele manteve união estável por mais de 20 anos. Entre os atos relatados está o arremesso de dinheiro aos pés da vítima.