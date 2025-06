Rapaz morre após levar bolada no estômago em SC

Amigos e colegas de time prestaram os primeiros socorros até a chegada dos bombeiros voluntários, que encontraram Roberto com sinais vitais instáveis. Durante o transporte ao Pronto Atendimento de Corupá, ele sofreu parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços das equipes de socorro e dos médicos, o homem não resistiu e morreu cerca de uma hora depois.

Roberto Peterson Hubner, de 33 anos, morreu após ser atingido por uma bola no abdômen durante uma partida de futebol na noite de terça-feira (3), em Corupá, no Norte de Santa Catarina.

Natural de Jaraguá do Sul, Roberto vivia em Corupá há alguns anos. Ele deixa esposa, três filhos, além de pais e irmãos.

*Com informações do ND Mais