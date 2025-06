Mãe apanha de filhos de 15 e 16 anos na rua; VÍDEO

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos pela polícia após agredirem violentamente a mãe e a irmã, de 19 anos, no bairro de Águas Compridas, em Olinda (PE). A agressão aconteceu no último domingo (1º) e foi registrada em vídeo pela própria vítima e uma testemunha.

Segundo a mulher, ela descia uma ladeira com a filha quando ambas foram atacadas pelos adolescentes, sem motivo aparente. “Eles chegaram já agredindo. O pai estava filmando e rindo. Levei murros na cabeça e chutes. Minha filha levou uma pisada no rosto. O que o vídeo mostra já foi o final da agressão”, relatou. O genro dela tentou intervir para proteger a companheira.

A mãe afirmou que o relacionamento com os filhos começou a deteriorar há cerca de seis anos, após o fim do casamento com o pai deles. Ela contou que, durante os 12 anos de união, viveu sete anos felizes, seguidos de cinco anos de violência doméstica, com agressões físicas e abusos sexuais.

Depois da separação, a guarda dos adolescentes ficou com o pai, e ela passou a morar de favor na casa de amigos, sobrevivendo com ajuda de conhecidos. A Justiça determinou que ela pagasse pensão alimentícia, mesmo em situação financeira difícil.