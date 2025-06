Surdo sim, limitado não!

A perda auditiva nunca foi uma limitação, e David Smith é a prova disso.

Atleta olímpico da seleção americana de vôlei masculino, David ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e fez parte do time nas Olimpíadas de Paris.

Na casa dos 40 anos, o americano relata que nasceu com perda auditiva e começou a usar aparelhos auditivos aos 3 anos de idade. Seu maior sonho sempre foi ser um atleta e hoje, graças às novas tecnologias, Smith confirma que praticar esportes com aparelhos auditivos se tornou muito mais prático.

A Caic Widex, por exemplo, oferece aparelhos auditivos com bateria de longa duração, o que é ideal para o estilo de vida dinâmico. A tecnologia de nano-revestimento aumenta a resistência contra umidade, proporcionando durabilidade e alta performance em qualquer situação auditiva.

O exemplo de David Smith mostra que, com apoio e tecnologia, é possível superar limites e conquistar sonhos. Inspire-se, dê o primeiro passo e não deixe que nada impeça você de ir além.