Maior sino do mundo chega a Goiás após viagem de 10 mil km

Com 4,5 metros de diâmetro, 4 metros de altura e 55 toneladas, o maior sino do mundo chegou à cidade de Formosa (GO) no domingo (1º), após uma longa jornada internacional.

Forjado em bronze na Polônia pela Rduch Bells & Clocks, empresa especializada na fabricação de objetos litúrgicos, o sino percorreu mais de 10 mil quilômetros do porto de Gdansk, na Polônia, até Santos (SP).

No dia 26 de maio, o sino iniciou o trajeto rodoviário rumo a Formosa (GO), transportado por um caminhão de reboque do tipo "lagartixa" com seis eixos, próprio para cargas de grande porte. A viagem contou com escolta da Polícia Rodoviária Federal.