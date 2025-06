Polícia investiga cartazes associando Mackenzie à Ku Klux Klan

A Polícia Civil investiga um caso de difamação contra o Mackenzie após cartazes associando o colégio ao grupo racista americano Ku Klux Klan serem fixados em Higienópolis, no centro de São Paulo. O episódio esta no 4º distrito policial, que apura a autoria e as circunstâncias do crime.

Os materiais foram encontrados na sexta-feira (30), um mês após repercussão de um caso em que uma aluna do colégio teria sido alvo de racismo. As imagens mostram pessoas negras sendo enforcadas ao lado das figuras de chapéu pontudo, tradicional vestimenta do grupo extremista americano. Aparecem ainda o logo do centro de ensino e o lema: "Deus, Pátria e Família".

Em nota, o Mackenzie diz repudiar veementemente o ataque ocorrido no entorno de suas dependências. "Tais manifestações são absolutamente incompatíveis com os princípios de respeito, diversidade e inclusão que norteiam a nossa missão educacional".